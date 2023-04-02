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    Где смотреть матч «Факел» – ЦСКА

    «Факел» и ЦСКА сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Факел» занимает 14-е место в чемпионате, имея на счету 17 очков. ЦСКА с 35 очками идет на пятом месте.

    Игра первого круга закончилась уверенной победой ЦСКА со счетом 4:1.

    • Матч состоится в воскресенье, 2 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Лига ставок».
    • Начало – в 16:30 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,65. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш хозяев дают 5,60.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 15:33
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