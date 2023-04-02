«Факел» и ЦСКА сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Факел» занимает 14-е место в чемпионате, имея на счету 17 очков. ЦСКА с 35 очками идет на пятом месте.

Игра первого круга закончилась уверенной победой ЦСКА со счетом 4:1.

Матч состоится в воскресенье, 2 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 16:30 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,65. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш хозяев дают 5,60.