ЦСКА в 21-м туре РПЛ победил на выезде «Факел». Решающим оказался гол Федора Чалова с пенальти. Также отличился Иван Обляков.

Москвичи поднялись на четвертое место, опередив «Динамо». Воронежцы – в зоне переходных матчей.

«Факел» впервые проиграл ЦСКА дома.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 21 (с пенальти); 0:2 – Обляков, 77.

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