В первом тайме ЦСКА захватил преимущество. У Факела ничего не получалось, очень много делали ошибок в передачах. Во втором тайме уже проигрывая 0:1 Факел заметно активизировался, пошла игра с равными возможностями но второй гол Облякова пожалуй поставил все точки над I.
ЦСКА с победой!
ЦСКА в 21-м туре РПЛ победил на выезде «Факел». Решающим оказался гол Федора Чалова с пенальти. Также отличился Иван Обляков.
Москвичи поднялись на четвертое место, опередив «Динамо». Воронежцы – в зоне переходных матчей.
«Факел» впервые проиграл ЦСКА дома.
Россия. РПЛ. 21-й тур
Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Чалов, 21 (с пенальти); 0:2 – Обляков, 77.