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    РПЛ. Голы Чалова и Облякова принесли ЦСКА победу над «Факелом» (2:0)

    ЦСКА в 21-м туре РПЛ победил на выезде «Факел». Решающим оказался гол Федора Чалова с пенальти. Также отличился Иван Обляков.

    Москвичи поднялись на четвертое место, опередив «Динамо». Воронежцы – в зоне переходных матчей.

    «Факел» впервые проиграл ЦСКА дома.

    Россия. РПЛ. 21-й тур

    Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чалов, 21 (с пенальти); 0:2 – Обляков, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 18:30
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 3 апреля, 11:27

      В первом тайме ЦСКА захватил преимущество. У Факела ничего не получалось, очень много делали ошибок в передачах. Во втором тайме уже проигрывая 0:1 Факел заметно активизировался, пошла игра с равными возможностями но второй гол Облякова пожалуй поставил все точки над I.
      ЦСКА с победой!

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      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 апреля, 23:39

      Пенальти был левым, тянут судьи лошадок!

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      Рейтинг: +270

      aleksandr1969 2 апреля, 20:17

      кто скажет? Почему при входе на бомбардир антивирусник выдает предупреждение о попытке взлома?

      1
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      Рейтинг: +18342

      житель СПб 2 апреля, 19:49

      Почему у меня неприятное впечатление по судейству?! Почему многие часто ругают Зенит - а вот сегодня по судейству с ЦСКА немало вопросов! (Я уже и не говорю про матч в Ростове и Комличенко - мастере мистификаций...) Поэтому и поздравления с победой ЦСКА как-то сдерживаются...

      1
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      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania > житель СПб 2 апреля, 23:16

      кони научились нырять в штрафной почище ростовских колхозников, типа Комличенко...

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      Рейтинг: +2390

      shurik45 2 апреля, 19:48

      Факел молодцы ,боролись до конца. Армейцев с победой!

      2
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      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n 2 апреля, 19:32

      У Клинера праздник сегодня! С победой, Клинер. Много не радуйся, впереди еще много матчей!

      0
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      Рейтинг: +685

      bratskij 2 апреля, 19:31

      С победой братья. Черпачок Караскаля понравился. Хоть какая то польза наконец то.

      4
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      Рейтинг: +291

      Рыло свина 2 апреля, 19:01

      Факел так и отправят в пердив вместо торпедо, пенальти всегда можно назначить.

      2
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 2 апреля, 19:00

      Вот и молодые лейтенантики победили все подтягиваются к Ростову, да интересная будет весна, это хорошо, команды примерно равные, все будет зависить у кого скамейка получше, но главное все честно без покупи судей

      0
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      Рейтинг: +291

      Рыло свина > Suvorov51 2 апреля, 19:02

      что это ты подлизываешь пони?

      3
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 > Рыло свина 2 апреля, 19:05

      Пони это кто?

      0
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      Рейтинг: +2390

      shurik45 > Suvorov51 2 апреля, 19:46

      Он имел в виду ,что хотел бы стать пони в следующей жизни ,но свиное рыло ему более к лицу.

      2
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      Рейтинг: +275

      cska1948 > Suvorov51 3 апреля, 09:30

      Это молодые поросята, которых выращивают в Тарасовке, под Москвой.

      1
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      Рейтинг: +8972

      vladik12 2 апреля, 18:54

      Такими темпами шарлатан и "Спартак" обгонит.

      1
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