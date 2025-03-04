Квеквескири не согласен, что РПЛ – говно: «Здесь я зарабатываю на хлеб, ребята пашут»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири выразил несогласие с мнением нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о чемпионате России.

33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».

У 34-летнего Квеквескири в РПЛ 71 матч, 3 гола, 2 ассиста (все – за «Факел»).

«Факел» идет в РПЛ в зоне вылета.

– Громкие слова этой зимы от Александра Кокорина про то, что российский чемпионат – говно. Вы играете в России уже довольно давно, прошли все лиги. Ваша оценка уровня – все настолько плохо?

– Не понимаю людей, которые обесценивают свое. Это как минимум странно. Это его мнение, я его не осуждаю – его спросили, он высказал мнение. Я бы так никогда не сказал. В России я зарабатываю на хлеб, ребята пашут, стараются давать максимум.

Не считаю, что уровень футбола в чемпионате так сильно упал. Стало меньше топовых легионеров приезжать, в этом плане согласен.

– Тимур Гурцкая как-то назвал футбол «Факела» «вырви глаз». Есть что ответить, исходя из того, как вы играли с «Химками»?

– Нет. А что отвечать… Это мнение. Главное, чтобы мы остались в РПЛ, сохранили место в лиге. Это очень важно для нас. С такой игрой результат придет. Если реагировать на критику, забиваться и прятать голову в песок, будет еще хуже. Впереди 11 игр, будем делать все, что можем. Плюс-минус все рядом, конкуренты будут терять очки, нам надо брать свое.