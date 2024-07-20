Квеквескири: «Факел» обосрался в матче с «Динамо»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о матче 1-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Лично я ужасно вошeл в игру – плохо играл, мягко говоря, привeз третий гол. Не знаю, с чем это связано. Было тяжело первые 20 минут – быстрый гол нас надломил.

Они быстро выбегали, хорошо играли нас ловили на контратаках. Наши невынужденные ошибки и моя невынужденная ошибка привела к третьему голу. Ключевые ошибки решили исход матча», – сказал Квеквескири.