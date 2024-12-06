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    • Капитан «Факела» Квеквескири: «Я грузин по крови, но никогда не скажу плохого слова про Россию»

    Капитан «Факела» Квеквескири: «Я грузин по крови, но никогда не скажу плохого слова про Россию»

    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири признался в любви к России.

    • У футболиста два гражданства – российское и грузинское.
    • Он родился в Абхазии.
    • 34-летний Квеквескири в «Факеле» с 2022 года.

    – Ты родился в Абхазии, большую часть жизни провел в России, играл за молодежку Грузии. Кем себя ощущаешь?

    – Конечно, по крови я грузин. У L’One на новом альбоме есть песня «Родина» – это про меня. Россия дала мне все: футбольное образование, жизненное, высшее. Здесь у меня все: русская жена, дети родились в России, друзья, работа.

    Сейчас модно от чего-то открещиваться. Как я могу это сделать? Я грузин, любящий Россию и русских людей. Я никогда не скажу плохого слова про Россию, меня никто не сможет заставить это сделать. Не бывает плохих наций – бывают плохие люди.

    – Понимаешь, почему тебя не вызывали в сборную Грузии, когда ты заиграл в РПЛ?

    – Мне обидно, что никто ни разу даже не звонил, ни разу не включали в хотя бы расширенный список. Возможно, они не считают меня грузином. Если так – их право. Я обычный человек, который любит Россию.

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    Источник: Спортс’’

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    06.12.2024 16:56
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