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Сесар Навас
Новости
Сесар Навас - новости
Завершил карьеру
14 февраля 1980 (46), Мостолес
#44 | Защитник
197 см | 88 кг
Испания
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Новости
Трансферы
Публикации
Экс-защитник «Рубина» Навас охарактеризовал нового главного тренера «Спартака»
2025.10.22 12:20
2
Навас восхвалил Кахигао: «Спартак» нанял выдающегося менеджера»
2025.01.25 17:13
1
Сесар Навас одним словом охарактеризовал нового спортивного директора «Спартака»
2025.01.04 10:10
10
Глушаков назвал лучших защитников, с которыми играл
2024.11.26 14:48
Сесар Навас назвал российского тренера, способного успешно работать в Европе
2024.09.28 00:48
6
Сесар Навас раскрыл, как болельщики «Сельты» относятся к Мостовому
2024.09.27 22:22
3
Сесар Навас назвал 7 футболистов РПЛ, способных заиграть в Испании
2024.09.27 18:18
2
Сесар Навас охарактеризовал новичка «Спартака» Виллиана
2024.07.02 13:40
1
Навас: «Слуцкий великий и успешный тренер»
2023.12.20 13:54
2
Сесар Навас дал прогноз по развитию карьеры Захаряна в Испании
2023.11.10 11:05
В «Рубине» прокомментировали слова Наваса о том, что его уволили по электронной почте
2023.02.06 14:52
1
Навас: «Я больше не в «Рубине». Меня уволили по электронной почте»
2023.02.06 13:46
2
Сесар Навас покинул структуру «Рубина»
2023.02.06 12:30
Навас вспомнил, как Бердыев напугал его и Азмуна
2023.01.31 20:44
1
Сесар Навас высказался о вылете «Рубина» из РПЛ
2022.08.23 16:54
Сесар Навас рассказал, звали ли его в «Спартак» в 2016 году
2022.08.23 15:49
1
«Смысл? Его же и здесь ценят». Навас – о российских футболистах в европейских клубах
2022.08.23 13:58
Сесар Навас: «В Испании только «Реал», «Атлетико» и «Барса» платили как в России»
2022.08.23 12:03
Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом России»
2022.08.23 09:35
3
Якубко: «Сесар Навас? Говно, которое сломало мне челюсть. Как можно назвать этого пидораса?»
2020.03.25 17:56
31
Сесар Навас: «Не терплю самолюбования, поэтому отказался от прощального матча в «Рубине». С фанатами в Казани увидимся еще не раз»
2020.02.04 12:21
Навас возглавил селекционный отдел «Рубина»
2019.04.26 16:58
7
Гендиректор «Рубина»: «Карадениз неприятно удивил. Он требует проценты за просрочку по долгам»
2019.03.01 01:23
18
Навас: «Однажды на базе «Рубина» мы с Боккетти угнали фургончик»
2019.02.14 11:42
7
«Спасибо большое от всего сердца». Сесар Навас выступил с речью по случаю окончания карьеры
2019.02.14 10:25
2
Фото
«Спасибо, Капитан». «Рубин» объявил о завершении карьеры Наваса
2019.02.14 09:30
11
Навас может стать тренером или скаутом «Рубина»
2019.02.11 20:24
1
Навас больше не сыграет за «Рубин» в этом сезоне. Игрок провел в команде восемь лет
2019.02.11 19:19
2
Навас: «Зенит» – лучшая команда РПЛ по составу»
2018.12.07 15:57
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Сесар Навас: «Постараемся победить «Локомотив» и «Зенит», чтобы хорошо закончить год»
2018.12.01 07:41
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