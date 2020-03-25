Якубко: «Сесар Навас? Говно, которое сломало мне челюсть. Как можно назвать этого пидораса?»

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко рассказал о самых неудобных соперниках, против которых он играл.
– Самый неудобный защитник, против которого ты играл?
– Братья Березуцкие, Игнашевич, Шкртел. Еще один хорват в Питере играл. Противный такой.
– Крижанац.
– Да, Ивица Крижанац. Он очень противный человек в футбольном плане. А не по человеческим качествам. И еще, конечно, одно говно, которое сломало мне челюсть (Сесар Навас из «Рубина»). Но я лучше промолчу.
– Ты его не простил до сих пор?
– А как можно простить? Как можно назвать этого пидораса? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо.
- В 2012 году, когда Якубко выступал за «Амкар», Сесар Навас ударил ему коленом в лицо и сломал челюсть.
- Позже защитник «Рубина» принес извинения.
Бывший журналист Sport24, брал интервью для ютуб-канала издания. Сейчас ведет собственный блог.
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