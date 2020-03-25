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  • Якубко: «Сесар Навас? Говно, которое сломало мне челюсть. Как можно назвать этого пидораса?»

Якубко: «Сесар Навас? Говно, которое сломало мне челюсть. Как можно назвать этого пидораса?»

25 марта 2020, 17:56
31

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко рассказал о самых неудобных соперниках, против которых он играл.

– Самый неудобный защитник, против которого ты играл?

– Братья Березуцкие, Игнашевич, Шкртел. Еще один хорват в Питере играл. Противный такой.

– Крижанац.

– Да, Ивица Крижанац. Он очень противный человек в футбольном плане. А не по человеческим качествам. И еще, конечно, одно говно, которое сломало мне челюсть (Сесар Навас из «Рубина»). Но я лучше промолчу.

– Ты его не простил до сих пор?

– А как можно простить? Как можно назвать этого пидораса? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо.

  • В 2012 году, когда Якубко выступал за «Амкар», Сесар Навас ударил ему коленом в лицо и сломал челюсть.
  • Позже защитник «Рубина» принес извинения.

Источник: Блог Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен»

Бывший журналист Sport24, брал интервью для ютуб-канала издания. Сейчас ведет собственный блог.

Ранее в его блоге вышло интервью с бывшим агентом защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Россия. Премьер-лига Рубин Крижанац Ивица Якубко Мартин Навас Сесар
Комментарии (31)
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фанат джигурды
1585148742
Какие слова, какой текст, браво!!!
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MaxRnD
1585149824
Ну, если нет совсем никаких моральных ограничений чтобы раздавать подобные интервью, то с большей долей уверенности можно предполагать, что просто быдло получило то, что и заслужило
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VGreen
1585149909
******* разве тут так можно писать?)
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Etiainen
1585150410
еееее долой цензуру)) хотя на комменты наши это не распространяется...)
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bset
1585150444
Нормальная новость про п и д о р а с о в из Яндекс Дзена от чувака, у которого 6 подписчиков. Новостной ресурс, который мы заслужили)))
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Viper for CSKA
1585151521
Не помню этот момент, поэтому может и по делу сказал. Но зачем такие обороты в СМИ использовать? Скажи лично, прояви мужской характер. Можно конечно списать на то, что иностранец. Чужой мат всё таки не воспринимается, как нечто непристойное.
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Romio-xxx
1585153817
Еще борат не высказался по данной теме.Ждемс...
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bset
1585154944
Давайте все дружно перейдем к Анару Ибрагимову на Яндекс Дзен и прожмем "Пожаловаться". Пусть завязывает с журналистикой и идет курьером работать.
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shuravi01
1585158459
Лучшие воспоминания?
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Курск01
1585162731
А давайте все ругать *********!(посмотрим,пропустит ли меня цензура).
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