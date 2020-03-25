Якубко: «Сесар Навас? Говно, которое сломало мне челюсть. Как можно назвать этого пидораса?»

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко рассказал о самых неудобных соперниках, против которых он играл.

– Самый неудобный защитник, против которого ты играл?

– Братья Березуцкие, Игнашевич, Шкртел. Еще один хорват в Питере играл. Противный такой.

– Крижанац.

– Да, Ивица Крижанац. Он очень противный человек в футбольном плане. А не по человеческим качествам. И еще, конечно, одно говно, которое сломало мне челюсть (Сесар Навас из «Рубина»). Но я лучше промолчу.

– Ты его не простил до сих пор?

– А как можно простить? Как можно назвать этого пидораса? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо.