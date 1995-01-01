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    Якубко: «Сесар Навас? Говно, которое сломало мне челюсть. Как можно назвать этого пидораса?»

    Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко рассказал о самых неудобных соперниках, против которых он играл.

    – Самый неудобный защитник, против которого ты играл?

    – Братья Березуцкие, Игнашевич, Шкртел. Еще один хорват в Питере играл. Противный такой.

    – Крижанац.

    – Да, Ивица Крижанац. Он очень противный человек в футбольном плане. А не по человеческим качествам. И еще, конечно, одно говно, которое сломало мне челюсть (Сесар Навас из «Рубина»). Но я лучше промолчу.

    – Ты его не простил до сих пор?

    – А как можно простить? Как можно назвать этого пидораса? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо.

    • В 2012 году, когда Якубко выступал за «Амкар», Сесар Навас ударил ему коленом в лицо и сломал челюсть.
    • Позже защитник «Рубина» принес извинения.

    Источник: Блог Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии22
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      Рейтинг: +4415

      Viper for CSKA 15 минут назад

      Не помню этот момент, поэтому может и по делу сказал. Но зачем такие обороты в СМИ использовать? Скажи лично, прояви мужской характер. Можно конечно списать на то, что иностранец. Чужой мат всё таки не воспринимается, как нечто непристойное.

      1
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      Рейтинг: +280

      klimovich > Viper for CSKA 9 минут назад

      Возможно, он и лично сказал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5381

      paracetamol 20 минут назад

      Коротко, но ясно. Надо сделать матерный язык общепринятым и называть вещи своими именами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13958

      bset 33 минуты назад

      Нормальная новость про п и д о р а с о в из Яндекс Дзена от чувака, у которого 6 подписчиков. Новостной ресурс, который мы заслужили)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +823

      Etiainen 33 минуты назад

      еееее долой цензуру)) хотя на комменты наши это не распространяется...)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      VGreen 41 минуту назад

      *******

      разве тут так можно писать?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      VGreen > VGreen 41 минуту назад

      нельзя))) зазвездили. во п и д о р а с ы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13958

      bset > VGreen 32 минуты назад

      Щас еще банов влепят олёши

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37763

      MaxRnD 43 минуты назад

      Ну, если нет совсем никаких моральных ограничений чтобы раздавать подобные интервью, то с большей долей уверенности можно предполагать, что просто быдло получило то, что и заслужило

      8
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      ...
      Рейтинг: +53416

      Chernyi Lis > MaxRnD 43 минуты назад

      согласен Макс..))дополнять не буду..

      2
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      Рейтинг: +60

      Маленький > MaxRnD 31 минуту назад

      А если тебе челюсть сломают, ты что говорить будешь?

      0
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      Рейтинг: +53416

      Chernyi Lis > Маленький 28 минут назад

      аккуратно по профи..без такого мата...и главное ему пусть скажет а не на весь мир...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37763

      MaxRnD > Маленький 19 минут назад

      Я тебе не раз уже говорил "куда тебе надо пройти" и что я думаю о твоём мнении, так что не напрягайся зря ..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53416

      Chernyi Lis > MaxRnD 12 минут назад

      да ладно тебе..был просто вопрос..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37763

      MaxRnD > Chernyi Lis 6 минут назад

      Равиль, хотелось бы в это верить, но тот паноптикум, который расплодился на бомбардире в последние пару лет этому всячески препятствует

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53416

      Chernyi Lis > MaxRnD 3 минуты назад

      тихий и спокойной ход значит...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      seth343 50 минут назад

      Сильно))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12439

      vka1970 55 минут назад

      Красавееец !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      фанат джигурды 1 час назад

      Какие слова, какой текст, браво!!!

      4
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      Рейтинг: +409

      OrenburgFC > фанат джигурды 50 минут назад

      бомбардиру требуются новостники)) сразу вспомнилось)) наберут по объявлению)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1930

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      можно назвать спартачом - смысл не поменяется.

      -4
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      Рейтинг: +963

      Romio-xxx > alarm 52 минуты назад

      При чем здесь Спартак,гнида?Речь о игроках совершенно других клубов.Даже логики в женских мозгах в разы больше,чем в твоей одной прогнившей извилине!!!

      4
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