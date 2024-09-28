Сесар Навас назвал российского тренера, способного успешно работать в Европе

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высоко отозвался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
– Семак готов к европейской карьере? Будет ли он востребован в Испании?
– Да, конечно. Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в «Зените». Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе.
В Испании единственная проблема, которую я вижу для Семака, – это то, что там очень много подготовленных и хороших тренеров и мало свободных мест.
Также много иностранных специалистов высокого уровня. Тренерам сложно найти работу.
- Семак работает в «Зените» с 2018 года.
- Под его руководством петербуржцы выиграли РПЛ 6 раз подряд.
Источник: Metaratings