Сесар Навас назвал российского тренера, способного успешно работать в Европе

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас высоко отозвался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Семак готов к европейской карьере? Будет ли он востребован в Испании?

– Да, конечно. Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в «Зените». Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе.

В Испании единственная проблема, которую я вижу для Семака, – это то, что там очень много подготовленных и хороших тренеров и мало свободных мест.

Также много иностранных специалистов высокого уровня. Тренерам сложно найти работу.