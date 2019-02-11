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    Навас больше не сыграет за «Рубин» в этом сезоне. Игрок провел в команде восемь лет

    Из заявки «Рубина» на РПЛ исключен защитник Сесар Навас. Это означает, что больше в текущем сезоне чемпионата России испанец за волжан не сыграет.

    38-летний футболист не пропустил ни одного матча в текущем сезоне РПЛ. Контракт игрока с командой действует до лета.

    • Навас впервые оказался в «Рубине» в 2009 году.
    • В совокупности испанец провел в Казани восемь лет.
    • Вместе с «Рубином» Навас стал чемпионом России (в 2009 году).

    Источник: РПЛ

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    11.02.2019 19:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 февраля 2019, 21:33

      Сегодня только читал,что они вообще не знают,где он.Ну и порядки у собственника клуба-Бердыева!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 19:29

      Бухаров, Гранат да Могилевец остались из прежних ординарцев.

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