Навас больше не сыграет за «Рубин» в этом сезоне. Игрок провел в команде восемь лет

Сегодня только читал,что они вообще не знают,где он.Ну и порядки у собственника клуба-Бердыева!!!
Из заявки «Рубина» на РПЛ исключен защитник Сесар Навас. Это означает, что больше в текущем сезоне чемпионата России испанец за волжан не сыграет.
38-летний футболист не пропустил ни одного матча в текущем сезоне РПЛ. Контракт игрока с командой действует до лета.
- Навас впервые оказался в «Рубине» в 2009 году.
- В совокупности испанец провел в Казани восемь лет.
- Вместе с «Рубином» Навас стал чемпионом России (в 2009 году).