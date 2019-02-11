Навас больше не сыграет за «Рубин» в этом сезоне. Игрок провел в команде восемь лет

Из заявки «Рубина» на РПЛ исключен защитник Сесар Навас. Это означает, что больше в текущем сезоне чемпионата России испанец за волжан не сыграет.

38-летний футболист не пропустил ни одного матча в текущем сезоне РПЛ. Контракт игрока с командой действует до лета.