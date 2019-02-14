«Спасибо большое от всего сердца». Сесар Навас выступил с речью по случаю окончания карьеры

никогда не парился,када он был на поле.рубин-лашпеки ,что Соломона потеряли.может Сесар его подтянул.хотя Соломон и так ништяк.удачи тебе,дорогой
Ранее сообщалось, что защитник Сесар Навас завершил карьеру. Испанец написал письмо по этому поводу.
«Всем здравствуйте!
Вот и пришло время завершить карьеру.
И мне бы хотелось через это письмо попрощаться и поблагодарить болельщиков «Рубина» за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца!
Я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома все это время. Спасибо за ваше гостеприимство!
Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского «Рубина», за вашу помощь, доверие, поддержку. Спасибо всем большое!
Хочу пожелать удачи всем, кто является частью «Рубина», как на поле, так и вне его! Мы обязательно увидимся ещe раз в мае, когда я приеду в Казань со своей семьей, чтобы лично попрощаться с вами!
Ваш Сесар Навас», – написал Навас.
- Навасу 39 лет.
- Он провел за «Рубин» 255 матчей, забил четыре гола.
- Вместе с командой в 2009 году Навас выиграл чемпионат России.