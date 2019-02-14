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    «Спасибо большое от всего сердца». Сесар Навас выступил с речью по случаю окончания карьеры

    Ранее сообщалось, что защитник Сесар Навас завершил карьеру. Испанец написал письмо по этому поводу.

    «Всем здравствуйте!

    Вот и пришло время завершить карьеру.

    И мне бы хотелось через это письмо попрощаться и поблагодарить болельщиков «Рубина» за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца!

    Я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома все это время. Спасибо за ваше гостеприимство!

    Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского «Рубина», за вашу помощь, доверие, поддержку. Спасибо всем большое!

    Хочу пожелать удачи всем, кто является частью «Рубина», как на поле, так и вне его! Мы обязательно увидимся ещe раз в мае, когда я приеду в Казань со своей семьей, чтобы лично попрощаться с вами!

    Ваш Сесар Навас», – написал Навас.

    • Навасу 39 лет.
    • Он провел за «Рубин» 255 матчей, забил четыре гола.
    • Вместе с командой в 2009 году Навас выиграл чемпионат России.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    14.02.2019 10:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1430

      balam 14 февраля 2019, 17:02

      никогда не парился,када он был на поле.рубин-лашпеки ,что Соломона потеряли.может Сесар его подтянул.хотя Соломон и так ништяк.удачи тебе,дорогой

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 февраля 2019, 13:36

      Про 4 гола можно было не писать

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