Навас вспомнил, как Бердыев напугал его и Азмуна

Экс-защитник «Рубина» Сесар Навас вспомнил необычную историю с главным тренером «Сочи» Курбаном Бердыевым.

«Бердыев — очень серьезный человек и требует ответственности и профессионализма от футболистов. Однажды в «Ростове» он вызвал нас с Азмуном перед пятничной тренировкой. «Мне сообщили, что накануне вечером вы были в ночном клубе», — сказал он с каменным лицом.

Мы с Сердаром растерянно переглянулись, не зная, что ответить, но всe же признались: «Ну да, ходили на концерт группы, которая нам нравится, но домой вернулись не слишком поздно». Думали, тренер оштрафует или начнëт упрекать.

А Бекиич вдруг расхохотался: «Да всe я знаю. Хорошая группа, отлично, что провели время вместе. Но в следующий раз возьмите с собой парней, которые недавно в команде, — Мевлю и Препелицэ», — сказал Навас.

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