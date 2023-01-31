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    Навас вспомнил, как Бердыев напугал его и Азмуна

    Экс-защитник «Рубина» Сесар Навас вспомнил необычную историю с главным тренером «Сочи» Курбаном Бердыевым.

    «Бердыев — очень серьезный человек и требует ответственности и профессионализма от футболистов. Однажды в «Ростове» он вызвал нас с Азмуном перед пятничной тренировкой. «Мне сообщили, что накануне вечером вы были в ночном клубе», — сказал он с каменным лицом.

    Мы с Сердаром растерянно переглянулись, не зная, что ответить, но всe же признались: «Ну да, ходили на концерт группы, которая нам нравится, но домой вернулись не слишком поздно». Думали, тренер оштрафует или начнëт упрекать.

    А Бекиич вдруг расхохотался: «Да всe я знаю. Хорошая группа, отлично, что провели время вместе. Но в следующий раз возьмите с собой парней, которые недавно в команде, — Мевлю и Препелицэ», — сказал Навас.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24075

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Вот восхваляемый федуновской семьёй Тедеско никогда бы до этого не додумался.

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