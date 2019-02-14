Навас: «Однажды на базе «Рубина» мы с Боккетти угнали фургончик»

Защитник Сесар Навас завершил карьеру. В интервью пресс-службе «Рубина» испанец вспомнил эпизод, случившийся за время выступления за клуб.

«У нас был один смешной случай несколько лет назад. Раньше на базе был фургончик, который возил спортивный инвентарь на поле. Этим фургончиком всегда управлял один очень мрачный сотрудник.

Как-то раз после тренировки он долго не мог найти его, потому что мы с Сальваторе Боккетти и Кристианом Ансальди угнали его. Этот сотрудник ходил очень злой и говорил: «Навас, я знаю, это ты его угнал!». Было очень смешно», – рассказал Навас.