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    Навас: «Однажды на базе «Рубина» мы с Боккетти угнали фургончик»

    Защитник Сесар Навас завершил карьеру. В интервью пресс-службе «Рубина» испанец вспомнил эпизод, случившийся за время выступления за клуб.

    «У нас был один смешной случай несколько лет назад. Раньше на базе был фургончик, который возил спортивный инвентарь на поле. Этим фургончиком всегда управлял один очень мрачный сотрудник.

    Как-то раз после тренировки он долго не мог найти его, потому что мы с Сальваторе Боккетти и Кристианом Ансальди угнали его. Этот сотрудник ходил очень злой и говорил: «Навас, я знаю, это ты его угнал!». Было очень смешно», – рассказал Навас.

    • Навасу 39 лет.
    • Он провел за «Рубин» 255 матчей, забил четыре гола.
    • Вместе с командой в 2009 году Навас выиграл чемпионат России.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    14.02.2019 11:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      Ай 28 февраля 2019, 13:14

      Навас-история :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1170

      inzek 15 февраля 2019, 14:37

      криминальное прошлое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 15:56

      Шалуны однако,,,вон двое дошалились,теперь мяч с охранниками пинают,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 15:43

      Случай конечно смешной ,если при этом фургончик был возвращен.

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 14 февраля 2019, 13:55

      А что, Дзюбу не могли позвать? Он по части слямзить огромный специалист.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2019, 13:40

      Мрачный водила, случаем, не Бердыев? )))

      2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin > DOCTOR PENALTY 1 марта 2019, 19:40

      )))))))!

      0
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