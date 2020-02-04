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  • Сесар Навас: «Не терплю самолюбования, поэтому отказался от прощального матча в «Рубине». С фанатами в Казани увидимся еще не раз»

Сесар Навас: «Не терплю самолюбования, поэтому отказался от прощального матча в «Рубине». С фанатами в Казани увидимся еще не раз»

4 февраля 2020, 12:21

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас объяснил, почему не стал проводить прощальный матч. Испанец завершил карьеру в 2018 году.

«Не терплю самолюбования, веду очень скромный образ жизни. Поэтому я отказался от прощального матча в «Рубине», хотя клуб мне предлагал возможность проститься с болельщиками. Но мне не хотелось, чтобы ради меня устраивали какое-то специальное мероприятие – это лишнее. Надеюсь, болельщики «Рубина» не остались в обиде, ведь мы ещe не раз увидимся в Казани», – заверил Навас.

  • В России игрок выступал с 2009 по 2018 год.
  • Помимо «Рубина», Навас играл за «Ростов».
  • В составе казанцев Навас брал титул РПЛ.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Навас Сесар
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