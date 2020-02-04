Сесар Навас: «Не терплю самолюбования, поэтому отказался от прощального матча в «Рубине». С фанатами в Казани увидимся еще не раз»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас объяснил, почему не стал проводить прощальный матч. Испанец завершил карьеру в 2018 году.

«Не терплю самолюбования, веду очень скромный образ жизни. Поэтому я отказался от прощального матча в «Рубине», хотя клуб мне предлагал возможность проститься с болельщиками. Но мне не хотелось, чтобы ради меня устраивали какое-то специальное мероприятие – это лишнее. Надеюсь, болельщики «Рубина» не остались в обиде, ведь мы ещe не раз увидимся в Казани», – заверил Навас.