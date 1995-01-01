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    Сесар Навас: «Не терплю самолюбования, поэтому отказался от прощального матча в «Рубине». С фанатами в Казани увидимся еще не раз»

    Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас объяснил, почему не стал проводить прощальный матч. Испанец завершил карьеру в 2018 году.

    «Не терплю самолюбования, веду очень скромный образ жизни. Поэтому я отказался от прощального матча в «Рубине», хотя клуб мне предлагал возможность проститься с болельщиками. Но мне не хотелось, чтобы ради меня устраивали какое-то специальное мероприятие – это лишнее. Надеюсь, болельщики «Рубина» не остались в обиде, ведь мы ещe не раз увидимся в Казани», – заверил Навас.

    • В России игрок выступал с 2009 по 2018 год.
    • Помимо «Рубина», Навас играл за «Ростов».
    • В составе казанцев Навас брал титул РПЛ.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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