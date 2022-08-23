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    Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом России»

    Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определeнное впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает. Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку всe ещe очень молод и в последнее время тренировал в других странах.

    Но я думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого», — сказал Навас.

    • 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
    • После 6 туров команда идет на 2-м месте в РПЛ, уступая лишь 1 очко «Зениту».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14930

      Fusballer 37 минут назад

      Рано о чемпионстве говорить. И даже о медалях. Пока Спартак нестабилен, состав неплох в средней линии и частично в атаке, а вот в обороне полный швах. Самое интересное, что про чемпионство говорят не болельщики Спартака, и даже не в самом клубе, а разные посторонние люди, "эксперты", журналисты и прочее.

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      Рейтинг: +1960

      morgan59 52 минуты назад

      Странное умозаключение :"«Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определeнное впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает".
      Не в курсе как он работает, но может сделать Спартак чемпионом.
      Не вешайте раньше времени чемпионские медали. Завтра предложат Абаскалю должность ГТ Дортмунской Боруссии и сбежит не моргнув и глазом.

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      Рейтинг: +11466

      Алексей З > morgan59 20 минут назад

      А ваше умозаключение не странное ?
      Со всей любовью к Спартаку , не надо его с Дортмундом сравнивать.
      Господа хорошие , что такое РПЛ в его нынешнем состоянии и Бундеслига, небо и земля.

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      Рейтинг: +11466

      Алексей З 1 час назад

      О Чемпионстве говорить очень-очень рано, но что игра изменилась в лучшую сторону это точно. 2-3 игрочка на усиление и можно тогда с Газпромом пободаться.

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      Рейтинг: +14930

      Fusballer > Алексей З 34 минуты назад

      Хотя бы уровня Мозеса и Жиго, и на те же позиции. И в центр обороны ещё одного. И в атаку забивного форварда. В средней линии пока вроде неплохо, хотя она и далека от идеала.

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      Рейтинг: +11466

      Алексей З > Fusballer 23 минуты назад

      Ну игроки уровня Мозеса штучный товар.
      Взять последний матч ( с Динамо ) очень слабы ( в который раз ) Умяров , Игнатов и Денисов.
      Вот кого бы я поменял в первую очередь.

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