Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом России»

Рано о чемпионстве говорить. И даже о медалях. Пока Спартак нестабилен, состав неплох в средней линии и частично в атаке, а вот в обороне полный швах. Самое интересное, что про чемпионство говорят не болельщики Спартака, и даже не в самом клубе, а разные посторонние люди, "эксперты", журналисты и прочее.
Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определeнное впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает. Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку всe ещe очень молод и в последнее время тренировал в других странах.
Но я думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого», — сказал Навас.
- 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
- После 6 туров команда идет на 2-м месте в РПЛ, уступая лишь 1 очко «Зениту».