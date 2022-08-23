Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом России»

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определeнное впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает. Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку всe ещe очень молод и в последнее время тренировал в других странах.

Но я думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого», — сказал Навас.