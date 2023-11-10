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  • Сесар Навас дал прогноз по развитию карьеры Захаряна в Испании

Сесар Навас дал прогноз по развитию карьеры Захаряна в Испании

10 ноября 2023, 11:05

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян добьется успеха в испанском чемпионате.

«Захарян обладает всеми техническими, физическими и психологическими качествами, чтобы засиять и добиться успеха в Ла Лиге или любом чемпионате Европы. Он все еще очень молодой футболист, но в его жизни уже произошли важные перемены. Ему нужно время, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться к новой стране, городу, команде, одноклубникам, тренеру, схеме. По своему стилю игры Арсен хорошо подходит «Реал Сосьедад» и их тренеру Иманолу Альгуасилю, но понятно, что ему требуется время. Атакующие полузащитники команды – очень талантливые игроки высокого уровня, и найти Арсену место в команде непросто.

Знаю, что в Сан-Себастьяне очень хорошая атмосфера внутри коллектива и отличные взаимоотношения между игроками. Это позволит Захаряну быстрее адаптироваться к команде и городу. Я убежден, что через несколько месяцев он почувствует себя более комфортно и уверенно и заиграет в полную силу. Арсен мне очень нравится как игрок и личность. Убежден, что его время придет и он добьется успеха в Испании», – сказал Навас.

  • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе и с тех пор сыграл в 9 матчах.
  • 20-летний россиянин подписал шестилетний контракт с клубом из Сан-Себастьяна.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Реал Сосьедад Навас Сесар Захарян Арсен
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