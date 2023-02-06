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    В «Рубине» прокомментировали слова Наваса о том, что его уволили по электронной почте

    Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов отреагировал на слова Сесара Наваса от увольнении из клуба.

    «Мы не увольняли Сесара Наваса с должности. Мы подписали обоюдное соглашение о расторжении контракта, которые было подписано двумя сторонами.

    Я уважаю Сесара Наваса и хорошо с ним общаюсь, но, может быть, им и журналистами эта ситуация была неправильна понята. Я бы с удовольствием с ним встретился и пообщался.

    Почему мы сообщили об этом по почте? Все понимают ситуацию. Сесару, как минимум, надо было приехать в Казань. Все нормально, и никаких проблем не было.

    Холодное прощание? Еще раз повторю: «Рубин» не увольнял Наваса, а совершенно спокойно расстался по соглашению сторон», — заявил Айбатов.

    • Будучи футболистом, Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год, а также с 2017 по 2018 год.
    • С командой он выиграл 4 трофея – РПЛ, Кубок и дважды Суперкубок России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53896

      MaxRnD 2 часа назад

      Лишь бы не в устной форме и задним числом ...

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