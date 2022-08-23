«Смысл? Его же и здесь ценят». Навас – о российских футболистах в европейских клубах

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о том, что футболисты из России не стремятся играть за рубежом.

«Думаю, что русский футболист хорошо зарабатывает в России, а где лучше играть, чем дома?

Они получают неоправданно много? Лимит на легионеров повышает ценность российских игроков. Талантливому футболисту в такой ситуации сложно решиться на отъезд из страны.

Смысл? Его же и здесь ценят», – заявил Навас.