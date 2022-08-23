«Смысл? Его же и здесь ценят». Навас – о российских футболистах в европейских клубах

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о том, что футболисты из России не стремятся играть за рубежом.
«Думаю, что русский футболист хорошо зарабатывает в России, а где лучше играть, чем дома?
Они получают неоправданно много? Лимит на легионеров повышает ценность российских игроков. Талантливому футболисту в такой ситуации сложно решиться на отъезд из страны.
Смысл? Его же и здесь ценят», – заявил Навас.
- Испанец выступал за российские клубы с 2009 по 2018 год.
- В РПЛ с нового сезона действует лимит на легионеров по схеме «13 иностранцев + 12 россиян» в заявке.
Источник: «Чемпионат»