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    «Смысл? Его же и здесь ценят». Навас – о российских футболистах в европейских клубах

    Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас высказался о том, что футболисты из России не стремятся играть за рубежом.

    «Думаю, что русский футболист хорошо зарабатывает в России, а где лучше играть, чем дома?

    Они получают неоправданно много? Лимит на легионеров повышает ценность российских игроков. Талантливому футболисту в такой ситуации сложно решиться на отъезд из страны.

    Смысл? Его же и здесь ценят», – заявил Навас.

    • Испанец выступал за российские клубы с 2009 по 2018 год.
    • В РПЛ с нового сезона действует лимит на легионеров по схеме «13 иностранцев + 12 россиян» в заявке.

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    Источник: «Чемпионат»

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