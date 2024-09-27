Сесар Навас назвал 7 футболистов РПЛ, способных заиграть в Испании

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас перечислил игроков из РПЛ, которые готовы к выступлениям в чемпионате Испании.
– Если говорить о качестве футболистов, кто сейчас готов переехать в Испанию?
– Есть много российских игроков, которые без проблем могли бы выступать в чемпионате Испании. Особенно талантливо последнее поколение.
На мой взгляд, в чемпионате Испании успешно играли бы Тюкавин, Сперцян, Глушенков, Морозов, Карпукас, Пиняев и Дивеев.
- Сейчас в Примере выступает только один российский футболист – Арсен Захарян.
- Он летом 2023 года перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо».
Источник: Metaratings