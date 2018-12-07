Навас: «Зенит» – лучшая команда РПЛ по составу»

Защитник «Рубина» Сесар Навас накануне матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» назвал состав петербуржцев сильнейшим в РПЛ. Футболист подчеркнул, что команду Сергея Семака можно победить и сделать это даже на ее поле.

«Наверное, в настоящий момент – это лучшая команда в лиге по составу. Очень сложный соперник, к тому же будет играть на своем стадионе, но его можно победить. Всегда сложно играть против таких больших команд, как «Зенит».

Но мы со своей стороны постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами, чтобы добиться положительного результата», – сказал Навас.

Встреча «Зенит» – «Рубин» состоится в воскресенье, 9 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.