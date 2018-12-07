Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Навас: «Зенит» – лучшая команда РПЛ по составу»

    Защитник «Рубина» Сесар Навас накануне матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» назвал состав петербуржцев сильнейшим в РПЛ. Футболист подчеркнул, что команду Сергея Семака можно победить и сделать это даже на ее поле.

    «Наверное, в настоящий момент – это лучшая команда в лиге по составу. Очень сложный соперник, к тому же будет играть на своем стадионе, но его можно победить. Всегда сложно играть против таких больших команд, как «Зенит».

    Но мы со своей стороны постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами, чтобы добиться положительного результата», – сказал Навас.

    Встреча «Зенит» – «Рубин» состоится в воскресенье, 9 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2018 15:57
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:10

      Но не по игре. Первая команда по игре - Краснодар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 7 декабря 2018, 19:53

      Но не по игре...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 18:51

      Пока лучшая,тут и вопросов нет.....что будет весной,только от ребят в синебелоголубом зависит,глупый спор....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 18:22

      И так с приходом Газпрома в футбол.Но почему так мало титулов???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 7 декабря 2018, 16:50

      Да все знают, что "Зенит" - лучшая команда РПЛ по составу, кроме Гены Орлова.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Т34 7 декабря 2018, 18:10

      Заступлюсь за Геннадия Сергеевича.Почитай википедию.Сопляки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > Олег Колесов 7 декабря 2018, 18:20

      А что мне читать Википедию? Я из без нее знаю, что мы с ним почти ровесники, он вроде бы на год-два старше меня, так что про сопляки, не по адресу. А то, что он в последнее время "пургу" гонит, это уже давно замечают все, кроме его самого.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Т34 7 декабря 2018, 18:48

      В ваш адрес приношу извинения.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > Т34 7 декабря 2018, 19:11

      Стар стал Гена,ради денег в тренде рулит......думаю скоро появятся новые парни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 7 декабря 2018, 16:10

      Или "Арсенал"?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 