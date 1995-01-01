Навас возглавил селекционный отдел «Рубина»

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о назначении Сесара Наваса на пост главы селекционного отдела клуба.

Кроме того, в команду 39-летнего испанца вошел его соотечественник Рубен Пулидо.

Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год, а также с 2017 по 2018 год. В феврале 2019 года он объявил о завершении карьеры.

В составе казанской команды защитник выиграл четыре трофея – чемпионат, Кубок и дважды Суперкубок России.