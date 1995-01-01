Навас возглавил селекционный отдел «Рубина»

У Рубина денег нет, совсем. не сегодня - завтра повторит судьбу Анжи, кого им селекционировать, при этом двоим испанцам ЗП платить....
«Рубин» на своем официальном сайте объявил о назначении Сесара Наваса на пост главы селекционного отдела клуба.
Кроме того, в команду 39-летнего испанца вошел его соотечественник Рубен Пулидо.
Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год, а также с 2017 по 2018 год. В феврале 2019 года он объявил о завершении карьеры.
В составе казанской команды защитник выиграл четыре трофея – чемпионат, Кубок и дважды Суперкубок России.