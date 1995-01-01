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    Навас возглавил селекционный отдел «Рубина»

    «Рубин» на своем официальном сайте объявил о назначении Сесара Наваса на пост главы селекционного отдела клуба.

    Кроме того, в команду 39-летнего испанца вошел его соотечественник Рубен Пулидо.

    Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год, а также с 2017 по 2018 год. В феврале 2019 года он объявил о завершении карьеры.

    В составе казанской команды защитник выиграл четыре трофея – чемпионат, Кубок и дважды Суперкубок России.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6332

      parevg 35 минут назад

      У Рубина денег нет, совсем. не сегодня - завтра повторит судьбу Анжи, кого им селекционировать, при этом двоим испанцам ЗП платить....

      -1
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      Рейтинг: +580

      Фанат Рубина > parevg 3 минуты назад

      восстанавливается финансвовое положение

      0
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