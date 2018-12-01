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    • Сесар Навас: «Постараемся победить «Локомотив» и «Зенит», чтобы хорошо закончить год»

    Сесар Навас: «Постараемся победить «Локомотив» и «Зенит», чтобы хорошо закончить год»

    Защитник «Рубина» Сесар Навас поделился наблюдениями после матча 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1). Испанец заявил, что казанская команда постарается одержать победы в оставшихся матчах 2018 года.

    «Сегодня было холодно. Десять ничьих в чемпионате? Они все разные, где-то мы спасали матч, а где-то были матчи как сегодня, когда упускали победу.

    Постараемся выиграть в Петербурге и Москве, чтобы закончить хорошо год», – сказал Навас.

    5 декабря «Рубин» сыграет в 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом», 9 декабря – в матче РПЛ с «Зенитом».

    Источник: Sport24

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    01.12.2018 07:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 2 декабря 2018, 19:07

      Весельчак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 1 декабря 2018, 14:30

      Ну-ну посмотрим как " автобус " в атакующий футбол играет !

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 декабря 2018, 11:44

      Уважаю Наваса, но давай правде в глаза посмотрим...
      Если даже Динамо вчера было так скучно с вами бегать, что они решили "внести интригу", забив в свои ворота... Кто будет забивать,чтобы вы выиграли...
      У Зенита мог бы Оздоев Луню захандырить,но не факт,что вообще Оздоева выпустят...
      У Локо Соломона можно было уболтать,но он вроде с травмой, да и уж очень он зло уходил из Рубина...
      А без них забивать НЕКОМУ!!!
      Сердар карту хапнул, чтоб не позорится в Питере..
      Карадениз,тот вообще покинул Казань...
      Вам поставили задачу, 20 ничьих за сезон- вот и выполняйте,не вводите в заблуждение публику..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2018, 10:56

      Болтунишка,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 09:52

      На словах у нас, что не клуб, то если не чемпион, то победитель. Все ваши старания мы видим на поле, как и ваши способности...

      1
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      Рейтинг: +18

      РПЛ ГАНДОНЫ 1 декабря 2018, 09:47

      Цезарь давай уже переходи лучше на тренерскую работу, твое время увы ушло!

      2
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 1 декабря 2018, 08:17

      Пробовать кто-то пытался сыр в мышеловке,итог как известно печален.Думаю тут будет аналогтчно...

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 1 декабря 2018, 08:02

      Лучше постарайтесь им не проиграть!

      3
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