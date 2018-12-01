Сесар Навас: «Постараемся победить «Локомотив» и «Зенит», чтобы хорошо закончить год»

Защитник «Рубина» Сесар Навас поделился наблюдениями после матча 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1). Испанец заявил, что казанская команда постарается одержать победы в оставшихся матчах 2018 года.

«Сегодня было холодно. Десять ничьих в чемпионате? Они все разные, где-то мы спасали матч, а где-то были матчи как сегодня, когда упускали победу.

Постараемся выиграть в Петербурге и Москве, чтобы закончить хорошо год», – сказал Навас.

5 декабря «Рубин» сыграет в 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом», 9 декабря – в матче РПЛ с «Зенитом».