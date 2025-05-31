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Кариока
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Кариока - новости
Завершил карьеру
18 июня 1989 (37), Рио-де-Жанейро
#5 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Бразилия
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Ребров поспорил с Бубновым о «тормозе» Кариоке
12 февраля
6
Глушаков оценил уровень завершившего карьеру Кариоки
5 февраля
Бубнов – о Кариоке: «Как будто он дерьма поел»
4 февраля
10
Видео
Долгожданная реакция Бубнова на конец карьеры Кариоки
3 февраля
2
Кариока может вернуться в Россию
1 февраля
1
Яковлев поделился воспоминаниями о Кариоке, который сегодня завершил карьеру
31 января
Видео
Единственный гол Кариоки в ЛЧ – сегодня экс-спартаковец объявил о завершении карьеры
31 января
1
Реакция «Фратрии» на завершение карьеры Кариоки
31 января
Кариока объявил о завершении карьеры
31 января
1
Фото
Экс-игрок «Спартака» Кариока признан легендой мексиканского клуба
2025.05.31 22:10
3
Кариока может вернуться в РПЛ
2023.06.14 16:59
1
«Зенит» – «Спартак»: москвичи не побеждают в гостях с 2012 года. Тогда три очка принес Кариока
2020.12.16 10:24
3
«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Кариоку
2020.06.18 12:28
3
Фото
Экс-хавбек «Спартака» Кариока выиграл чемпионат Мексики в составе «Тигрес УАНЛ»
2017.12.11 12:31
Фото
Кариока завоевал чемпионский титул в один день со «Спартаком»
2017.05.08 21:57
9
Решение ФИФА о выплате «Спартаку» миллиона за переход Кариоки не является окончательным
2017.04.04 14:32
1
Бубнов: «Думаю, Кариока не играл бы при Каррере»
2017.02.06 23:15
4
Кариока по вине «Спартака» не перешел в клуб из Китая
2017.01.14 11:31
20
Китайский клуб готов заплатить за Кариоку 8 миллионов
2016.12.29 19:48
Баптиста считает Кариоку одним из самых выдающихся бразильцев, выступавших в РФПЛ
2016.11.28 19:16
7
Бубнов заявил, что наденет на эфир майку с фото Кариоки, если «Спартак» не выиграет золотые медали РФПЛ
2016.11.07 21:00
17
Карпин: «МакГиди очень трудный человек. С ним было тяжелее всего»
2016.09.19 09:41
1
Кариока получил травму и может пропустить матчи сборной Бразилии
2016.08.25 16:16
Карпин: «Талант Кариоки наконец-то признали»
2016.08.22 18:43
5
Фото
Жулиано и Кариока вызваны в сборную Бразилии
2016.08.22 18:04
14
Гунько: «В «Спартаке» не получилось достичь результата»
2015.12.25 08:40
1
Кариока – лучший опорный полузащитник чемпионата Бразилии
2015.12.07 22:00
4
Кариока: «Сыграть за сборную – настоящая мечта любого футболиста»
2015.11.17 17:10
Кариока может быть вызван в сборную Бразилии
2015.11.17 13:51
5
Кариока может вернуться в «Спартак»
2015.11.13 11:46
17
1
2
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