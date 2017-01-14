Кариока по вине «Спартака» не перешел в клуб из Китая

Бывший полузащитник «Спартака» Кариока, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», рассказал о срыве своего перехода в клуб из Китая.

«Я мог переехать в Китай. Получил предложение оттуда, но «Атлетико Минейро» владеет лишь половиной прав на мой трансфер, а остальные 50 процентов принадлежат «Спартаку», который не ответил на предложение.

Я спокойно отнесся к этому. Хочу выступать за сборную Бразилии, поэтому могу повременить с переездом в Китай», – цитирует Кариоку UOL.