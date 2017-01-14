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    Кариока по вине «Спартака» не перешел в клуб из Китая

    Бывший полузащитник «Спартака» Кариока, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», рассказал о срыве своего перехода в клуб из Китая.

    «Я мог переехать в Китай. Получил предложение оттуда, но «Атлетико Минейро» владеет лишь половиной прав на мой трансфер, а остальные 50 процентов принадлежат «Спартаку», который не ответил на предложение.

    Я спокойно отнесся к этому. Хочу выступать за сборную Бразилии, поэтому могу повременить с переездом в Китай», – цитирует Кариоку UOL.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 11:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 14 января 2017, 16:28

      И слава богу, теперь вот худо-бедно хоть играет нормально...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 14 января 2017, 16:28

      Зачем его приобретали вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 14 января 2017, 15:27

      Бывает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 14 января 2017, 14:55

      Кариока и сборная Бразилии это как Северное Сияние и тапок примерно..

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 января 2017, 14:40

      Это же КБ стан,не ты первый и не ты последний)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 14 января 2017, 14:27

      Есть в "Минейру" половина,
      А вторая часть в Москве.
      Разделённая судьбина,
      Так и мается в тоске.
      Ей в Китай видать охота,
      Но китайцы говорят:
      "Нас, однако, ни на йоту,
      Половины не прельстят!"


      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 января 2017, 14:20

      хочется перехочется

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 14 января 2017, 14:09

      Хотелось бы выслушать и другую сторону, владеющей остальной половиной Кариоки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      jobster89 14 января 2017, 13:02

      Ставки на дог матчи --- pashkin-forum.ru

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 января 2017, 12:56

      Ну это может быть и просто отмазка раз не получилось воспользоваться моментом и халявное бабло срубить...если не отмазка, то значит и правда чего то хочет добиться.
      Но то, что со сраптаком связался уже давно пожалел наверное

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