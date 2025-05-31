Экс-игрок «Спартака» Кариока признан легендой мексиканского клуба

Мексиканский «Тигрес УАНЛ» объявил об уходе полузащитника Рафаэла Кариоки, известного по выступлениям за московский «Спартак». Бразилец играл за команду из Монтеррея почти 8 лет, с августа 2017 года.

За это время Кариока выиграл с «Тигрес УАНЛ» 8 трофеев, в том числе 1 за победу в Лиге чемпионов КОНКАКАФ в сезоне-2019/20, и еще 7 в мексиканских турнирах.

Клуб сообщил, что Кариоке гарантировано место в зале славы на стадионе «Университарио» (другое название «Эль-Вулкан»), домашнем для «Тигрес УАНЛ». Там чествуются легендарные футболисты клуба.

«Спасибо, Рафа, за всю преданность, которую ты вложил в эти цвета, за приверженность и солидарность, которую ты проявил к своим товарищам по команде, за всю магию, которую ты распространял на игровом поле, и за то, что ты был еще одним «Тигром», которого навсегда запомнят все «Несравненные» [прозвище болельщиков «Тигрес УАНЛ»], – говорится в сообщении клуба.