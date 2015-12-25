Гунько: «В «Спартаке» не получилось достичь результата»

В прошедший четверг Дмитрий Гунько был назначен главным тренером молодежной команды «Спартака». Он поделился своими впечатлениями от работы в главной команде красно-белых.

«Главный фактор достижения успеха – тренер должен уметь управлять большим количеством важных факторов. Все, что должно делаться в команде, должно быть в зоне внимания тренера, должно быть подчинено достижению результата.

Что не получилось? Достичь результата. Перед «Спартаком» стояла задача побеждать в каждом матче, но этого сделать не получилось.

Кариока? Игрок хороший. Но на него как повесили ярлык слабого футболиста, так он с ним и жил. Надо было видеть тренировки, и если объективно смотреть, это один из лучших центральных полузащитников того времени», – признался Гунько.