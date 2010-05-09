Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стефан Джордан - статистика

Завершил карьеру
6 марта 1982 (44)
#25 | Защитник
183 см | 71 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
25
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
4 : 2
09.05.2010
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
2 : 1
17.04.2010
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бернли
0 : 1
28.03.2010
Блэкберн
1' - 44'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.03.2010
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
1 : 2
13.03.2010
Вулверхэмптон
40' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1 : 1
10.03.2010
Сток Сити
77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
3 : 1
06.03.2010
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1 : 2
27.02.2010
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
16.01.2010
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
2 : 0
28.12.2009
Бернли
1' - 63'
27'
63'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1 : 1
26.12.2009
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
20.12.2009
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1 : 1
16.12.2009
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1 : 1
12.12.2009
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2 : 0
05.12.2009
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
5 : 3
28.11.2009
Бернли
1' - 55'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1 : 1
21.11.2009
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Сити
3 : 3
07.11.2009
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
2 : 0
31.10.2009
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
1 : 3
24.10.2009
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Блэкберн
3 : 2
18.10.2009
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Бернли
2 : 1
03.10.2009
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
5 : 0
26.09.2009
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
3 : 1
19.09.2009
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
4 : 0
12.09.2009
Бернли
1' - 90'
56'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
3 : 0
29.08.2009
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бернли
1 : 0
23.08.2009
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бернли
1 : 0
19.08.2009
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сток Сити
2 : 0
15.08.2009
Бернли
1' - 90'
33'
66'
Главные новости
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
6
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
4
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
11
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
7
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+