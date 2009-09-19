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АПЛ 2026/2027
Бернли - Сандерленд
Бернли - Сандерленд: обзор матча 19 сентября 2009
Бернли
19.09.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Сандерленд
13'
Г. Александер (П)
68'
Д. Наджент
86'
Д. Наджент
39'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Сандерленд
+1
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 3:1!
Д. Наджент
Пас отдал
Т. Мирс
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 2:1!
Д. Наджент
Пас отдал
К. Иглс
Замена
К. Иглс
️️️️
С. Флетчер
Замена
К. Джонс
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Д. Наджент
️️️️
М. Патерсон
+1
Желтая карточка
М. Тернер
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Пас отдал
Э. Рид
Замена
Д. Гудьонссон
️️️️
К. Маккэн
Травма
К. Маккэн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Александер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
4
Тайрон Мирс
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
25
Стефан Джордан
ПЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЛП
26
Крис Маккэн
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
17
Робби Блэйк
ПП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
27
Филлип Бардсли
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Джордж МакКартни
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ЛП
11
Энди Рид
ЦП
27
Лорик Цана
ЦП
15
Киран Ричардсон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
32
Фернандо Герреро
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-4-2
1
Йенсен
4
Мирс
3
Бикей
5
Карлайл
25
Джордан
15
Эллиотт
26
Маккэн
2
Александер
17
Блэйк
26
Флетчер
10
Патерсон
4-4-2
1
Гордон
3
МакКартни
6
Тернер
35
Фердинанд
27
Бардсли
15
Ричардсон
11
Рид
27
Цана
10
Мальбранк
22
Кэмпбелл
10
Бент
26
Маккэн
4
Гудьонссон
4
Гудьонссон
26
Маккэн
26
Флетчер
33
Иглс
33
Иглс
26
Флетчер
10
Патерсон
35
Наджент
35
Наджент
10
Патерсон
22
Кэмпбелл
14
Хендерсон
14
Хендерсон
22
Кэмпбелл
10
Мальбранк
9
Джонс
9
Джонс
10
Мальбранк
Остались в запасе
Бернли
Сандерленд
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бернли - Сандерленд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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