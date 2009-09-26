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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 26 сентября 2009
Тоттенхэм
26.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Бернли
20'
Р. Кин (П)
35'
Д. Дженас
74'
Р. Кин
77'
Р. Кин
87'
Р. Кин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бернли
ГОЛ! 5:0!
Р. Кин
Замена
Г. Бэйл
️️️️
А. Леннон
Замена
Ф. Герреро
️️️️
Р. Блэйк
ГОЛ! 4:0!
Р. Кин
ГОЛ! 3:0!
Р. Кин
Замена
К. Иглс
️️️️
Д. Наджент
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 2:0!
Д. Дженас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
3
Андре Бикей
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
25
Стефан Джордан
ПЗ
26
Стивен Флетчер
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ПП
17
Робби Блэйк
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
32
Фернандо Герреро
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
4-4-2
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
23
Хаддлстоун
14
Чорлука
12
Леннон
8
Паласиос
16
Дженас
19
Кранчар
7
Кин
9
Дефо
4-4-2
1
Йенсен
25
Джордан
4
Мирс
5
Карлайл
3
Бикей
4
Гудьонссон
15
Эллиотт
2
Александер
26
Флетчер
35
Наджент
17
Блэйк
12
Леннон
18
Бэйл
18
Бэйл
12
Леннон
9
Дефо
15
Крауч
15
Крауч
9
Дефо
17
Блэйк
32
Герреро
32
Герреро
17
Блэйк
35
Наджент
33
Иглс
33
Иглс
35
Наджент
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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