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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Болтон
Бернли - Болтон: обзор матча 26 декабря 2009
Бернли
26.12.2009, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Болтон
56'
Д. Наджент
29'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Болтон
Замена
Р. Блэйк
️️️️
С. Флетчер
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
М. Дэйвис
️️️️
И. Класнич
ГОЛ! 1:1!
Д. Наджент
ГОЛ! 0:1!
М. Тэйлор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-4-2
1
Йенсен
25
Джордан
4
Дафф
4
Мирс
3
Бикей
29
МакДональд
15
Эллиотт
2
Александер
33
Иглс
35
Наджент
26
Флетчер
3-2-3-2
22
Яскилайнен
6
Бешам
39
Найт
24
Кэхилл
31
Стейнссон
4
Робинсон
21
Коэн
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
24
Дэйвис
39
Класнич
26
Флетчер
17
Блэйк
17
Блэйк
26
Флетчер
72
Ли Чхун-Ен
16
Гарднер
16
Гарднер
72
Ли Чхун-Ен
39
Класнич
16
Дэйвис
16
Дэйвис
39
Класнич
Остались в запасе
Бернли
Болтон
32
Фернандо Герреро
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Остались в запасе
32
Фернандо Герреро
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Бернли - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Тюрф Мур
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