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Бернли - Бирмингем Сити
Бернли - Бирмингем Сити: обзор матча 03 октября 2009
Бернли
03.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
53'
С. Флетчер
62'
А. Бикей
90'
С. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Бирмингем Сити
Замена
К. Кальвенес
️️️️
Р. Блэйк
ГОЛ! 2:1!
С. Ларссон
Замена
С. Томпсон
️️️️
Д. Наджент
Желтая карточка
С. Карр
Замена
К. Иглс
️️️️
С. Флетчер
Замена
К. Филлипс
️️️️
Т. Тайнио
ГОЛ! 2:0!
А. Бикей
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Желтая карточка
Б. Фергюсон
Замена
Л. Риджуэлл
️️️️
Ф. Кедрю
Замена
С. Ларссон
️️️️
К. Фахи
Желтая карточка
С. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
26
Ли Карсли
ПП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
3-2-3-2
1
Йенсен
13
Колдуэлл
5
Карлайл
3
Бикей
25
Джордан
4
Мирс
17
Блэйк
2
Александер
15
Эллиотт
35
Наджент
26
Флетчер
4-4-2
1
Харт
2
Карр
24
Данн
28
Джонсон
4
Кедрю
16
Фергюсон
8
Бойер
10
Тайнио
18
Фахи
24
МакФадден
8
О`Коннор
35
Наджент
30
Томпсон
30
Томпсон
35
Наджент
17
Блэйк
3
Кальвенес
3
Кальвенес
17
Блэйк
26
Флетчер
33
Иглс
33
Иглс
26
Флетчер
10
Тайнио
9
Филлипс
9
Филлипс
10
Тайнио
4
Кедрю
24
Риджуэлл
24
Риджуэлл
4
Кедрю
18
Фахи
7
Ларссон
7
Ларссон
18
Фахи
Остались в запасе
Бернли
Бирмингем Сити
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
28
Гари МакШеффри
ЦФ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
Остались в запасе
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
28
Гари МакШеффри
ЦФ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Бернли - Бирмингем Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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