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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Астон Вилла
Бернли - Астон Вилла: обзор матча 21 ноября 2009
Бернли
21.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
9'
С. Колдуэлл
86'
Э. Хески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Астон Вилла
ГОЛ! 1:1!
Э. Хески
Замена
Д. Гудьонссон
️️️️
Р. Блэйк
Замена
Э. Хески
️️️️
Л. Янг
Замена
Д. Наджент
️️️️
С. Флетчер
Замена
С. Даунинг
️️️️
С. Сидуэлл
Замена
К. МакДональд
️️️️
К. Иглс
Желтая карточка
К. Куэльяр
Желтая карточка
С. Сидуэлл
18'
Желтая карточка
Р. Данн
ГОЛ! 1:0!
С. Колдуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
3-2-4-1
1
Йенсен
5
Карлайл
4
Мирс
13
Колдуэлл
25
Джордан
3
Бикей
17
Блэйк
15
Эллиотт
2
Александер
33
Иглс
26
Флетчер
3-2-3-2
24
Фридель
15
Янг
22
Данн
3
Куэльяр
36
Янг
3
Уорнок
20
Милнер
14
Сидуэлл
19
Петров
11
Агбонлахор
11
Карью
17
Блэйк
4
Гудьонссон
4
Гудьонссон
17
Блэйк
33
Иглс
29
МакДональд
29
МакДональд
33
Иглс
26
Флетчер
35
Наджент
35
Наджент
26
Флетчер
14
Сидуэлл
19
Даунинг
19
Даунинг
14
Сидуэлл
36
Янг
19
Хески
19
Хески
36
Янг
Остались в запасе
Бернли
Астон Вилла
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
Главный тренер
Оуэн Койл
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Бернли - Астон Вилла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Тюрф Мур
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