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Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 16 января 2010
Манчестер Юнайтед
16.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
64'
Д. Бербатов
69'
У. Руни
90+1'
М. Диуф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
ГОЛ! 3:0!
М. Диуф
Пас отдал
Л. Валенсия
+1
Замена
Р. Блэйк
️️️️
К. Иглс
Замена
М. Диуф
️️️️
У. Руни
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Д. Гудьонссон
️️️️
К. МакДональд
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Замена
Андерсон
️️️️
М. Кэррик
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
У. Руни
Замена
С. Томпсон
️️️️
С. Флетчер
Травма
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
33
Крис Иглс
ЛП
2
Грэм Александер
(К)
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Брайан Лоус
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
30
Браун
35
Эванс
0
Невилл
22
Скоулз
16
Кэррик
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
4-4-2
1
Йенсен
4
Мирс
34
Эдгар
4
Дафф
25
Джордан
15
Эллиотт
2
Александер
29
МакДональд
33
Иглс
35
Наджент
26
Флетчер
16
Кэррик
28
Андерсон
28
Андерсон
16
Кэррик
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Оуэн
10
Бербатов
32
Руни
92
Диуф
92
Диуф
32
Руни
26
Флетчер
30
Томпсон
30
Томпсон
26
Флетчер
33
Иглс
17
Блэйк
17
Блэйк
33
Иглс
29
МакДональд
4
Гудьонссон
4
Гудьонссон
29
МакДональд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
32
Фернандо Герреро
ЦП
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
Главный тренер
Брайан Лоус
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Остались в запасе
32
Фернандо Герреро
ЦП
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Брайан Лоус
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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