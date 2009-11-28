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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Бернли
Вест Хэм - Бернли: обзор матча 28 ноября 2009
Вест Хэм
28.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
5 : 3
Завершен
Бернли
18'
Д. Коллисон
33'
Д. Станислас
43'
К. Коул (П)
51'
Г. Франко
64'
Л. Хименес (П)
68'
С. Флетчер
74'
С. Флетчер
90'
К. Иглс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Бернли
Красная карточка
С. Колдуэлл
Желтая карточка
Б. Йенсен
ГОЛ! 5:3!
К. Иглс
Желтая карточка
Э. Илунга
Замена
Ж. Фобер
️️️️
Д. Коллисон
ГОЛ! 5:2!
С. Флетчер
Замена
К. МакДональд
️️️️
Г. Александер
ГОЛ! 5:1!
С. Флетчер
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Л. Хименес
Замена
Л. Хименес
️️️️
Г. Франко
Замена
Д. Наджент
️️️️
Р. Блэйк
Замена
К. Кальвенес
️️️️
С. Джордан
Желтая карточка
Р. Ковач
ГОЛ! 4:0!
Г. Франко
Замена
З. Хайнс
️️️️
К. Коул
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Коул
ГОЛ! 2:0!
Д. Станислас
ГОЛ! 1:0!
Д. Коллисон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
9
Гилермо Франко
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
18
Франк Ноубл
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
6
Илунга
23
Спектор
3
Да Кошта
39
Гэббидон
15
Ковач
8
Паркер
10
Коллисон
19
Станислас
24
Коул
9
Франко
3-2-4-1
1
Йенсен
5
Карлайл
13
Колдуэлл
4
Мирс
3
Бикей
25
Джордан
33
Иглс
15
Эллиотт
2
Александер
17
Блэйк
26
Флетчер
10
Коллисон
36
Фобер
36
Фобер
10
Коллисон
9
Франко
84
Хименес
84
Хименес
9
Франко
24
Коул
20
Хайнс
20
Хайнс
24
Коул
25
Джордан
3
Кальвенес
3
Кальвенес
25
Джордан
2
Александер
29
МакДональд
29
МакДональд
2
Александер
17
Блэйк
35
Наджент
35
Наджент
17
Блэйк
Остались в запасе
Вест Хэм
Бернли
1
Питер Куруч
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Вест Хэм - Бернли
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
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