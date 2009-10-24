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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Уиган Атлетик
Бернли - Уиган Атлетик: обзор матча 24 октября 2009
Бернли
24.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Уиган Атлетик
4'
С. Флетчер
11'
У. Родальега
51'
У. Родальега
76'
Э. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Г. Александер
Замена
К. МакДональд
️️️️
А. Бикей
Замена
М. Кинг
️️️️
П. Шарнер
ГОЛ! 1:3!
Э. Бойс
Замена
Д. Наджент
️️️️
Р. Блэйк
Желтая карточка
К. Карлайл
ГОЛ! 1:2!
У. Родальега
Замена
Ж. Гомес
️️️️
М. Фигероа
Замена
Д. Пенни
️️️️
Б. Йенсен
15'
11'
ГОЛ! 1:1!
У. Родальега
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Вон-Хе Чо
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
3-2-4-1
1
Йенсен
5
Карлайл
3
Бикей
4
Мирс
25
Джордан
13
Колдуэлл
17
Блэйк
15
Эллиотт
2
Александер
33
Иглс
26
Флетчер
3-2-3-2
43
Киркленд
19
Брамбл
3
Фигероа
20
Шарнер
25
Мелхиот
17
Бойс
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
6
Томас
23
Родальега
9
Скотланд
1
Йенсен
1
Пенни
1
Пенни
1
Йенсен
3
Бикей
29
МакДональд
29
МакДональд
3
Бикей
17
Блэйк
35
Наджент
35
Наджент
17
Блэйк
3
Фигероа
16
Гомес
16
Гомес
3
Фигероа
20
Шарнер
9
Кинг
9
Кинг
20
Шарнер
Остались в запасе
Бернли
Уиган Атлетик
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
12
Майк Поллит
ВР
6
Вон-Хе Чо
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Майкл Дафф
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
6
Вон-Хе Чо
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Бернли - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Тюрф Мур
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