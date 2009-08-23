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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Эвертон
Бернли - Эвертон: обзор матча 23 августа 2009
Бернли
23.08.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
34'
У. Эллиотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Эвертон
Замена
С. Томпсон
️️️️
С. Флетчер
Замена
Ф. Герреро
️️️️
Р. Блэйк
Замена
К. Иглс
️️️️
М. Патерсон
Пенальти не реализован!
Л. Саа
Замена
Жо
️️️️
М. Феллайни
Желтая карточка
У. Эллиотт
ГОЛ! 1:0!
У. Эллиотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
26
Крис Маккэн
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
32
Фернандо Герреро
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
38
Джеймс Уэллс
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
21
Жо
ЦФ
4-4-2
1
Йенсен
25
Джордан
3
Бикей
5
Карлайл
4
Мирс
17
Блэйк
15
Эллиотт
2
Александер
26
Маккэн
26
Флетчер
10
Патерсон
4-5-1
1
Ховард
18
Невилл
2
Хибберт
2
Йобо
3
Бэйнс
21
Осман
6
Родуэлл
25
Феллайни
17
Кэхилл
20
Пиенаар
28
Саа
17
Блэйк
32
Герреро
32
Герреро
17
Блэйк
26
Флетчер
30
Томпсон
30
Томпсон
26
Флетчер
10
Патерсон
33
Иглс
33
Иглс
10
Патерсон
25
Феллайни
21
Жо
21
Жо
25
Феллайни
Остались в запасе
Бернли
Эвертон
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бернли - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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