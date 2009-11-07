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Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 07 ноября 2009
Манчестер Сити
07.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Бернли
43'
Ш. Райт-Филлипс
55'
К. Туре
58'
К. Беллами
19'
Г. Александер (П)
32'
С. Флетчер
87'
К. МакДональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бернли
Желтая карточка
К. Карлайл
ГОЛ! 3:3!
К. МакДональд
Желтая карточка
Т. Мирс
Замена
М. Петров
️️️️
К. Тевес
Замена
Д. Наджент
️️️️
К. Иглс
Замена
Д. Гудьонссон
️️️️
Р. Блэйк
Замена
К. МакДональд
️️️️
А. Бикей
ГОЛ! 3:2!
К. Беллами
ГОЛ! 2:2!
К. Туре
ГОЛ! 1:2!
Ш. Райт-Филлипс
ГОЛ! 0:2!
С. Флетчер
Желтая карточка
К. Беллами
Желтая карточка
А. Бикей
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Александер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
23
Майкл Джонсон
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
32
Фернандо Герреро
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-3-3
24
Гивен
3
Бридж
15
Лескотт
2
Туре
5
Сабалета
98
Райт-Филлипс
7
Айрленд
18
Бэрри
25
Адебайор
32
Тевес
39
Беллами
3-2-4-1
1
Йенсен
4
Мирс
13
Колдуэлл
5
Карлайл
3
Бикей
25
Джордан
33
Иглс
15
Эллиотт
2
Александер
17
Блэйк
26
Флетчер
32
Тевес
19
Петров
19
Петров
32
Тевес
3
Бикей
29
МакДональд
29
МакДональд
3
Бикей
17
Блэйк
4
Гудьонссон
4
Гудьонссон
17
Блэйк
33
Иглс
35
Наджент
35
Наджент
33
Иглс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:55 (прямая)
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