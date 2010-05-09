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Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 09 мая 2010
Бернли
09.05.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
4 : 2
Завершен
Тоттенхэм
42'
У. Эллиотт
54'
Д. Корк
71'
М. Патерсон
88'
С. Томпсон
3'
Г. Бэйл
33'
Л. Модрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Тоттенхэм
Замена
К. Иглс
️️️️
М. Патерсон
ГОЛ! 4:2!
С. Томпсон
Замена
С. Томпсон
️️️️
С. Флетчер
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
П. Крауч
Замена
Р. Блэйк
️️️️
Д. Наджент
ГОЛ! 3:2!
М. Патерсон
Замена
У. Паласиос
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 2:2!
Д. Корк
ГОЛ! 1:2!
У. Эллиотт
Пас отдал
С. Флетчер
ГОЛ! 0:2!
Л. Модрич
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЛЗ
4
Джек Корк
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
3
Андре Бикей
ЛП
10
Мартин Патерсон
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
26
Ледли Кинг
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
Тоттенхэм
0
Джимми Уокер
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-2
1
Йенсен
13
Колдуэлл
4
Корк
13
Фокс
4
Мирс
3
Бикей
10
Патерсон
2
Александер
15
Эллиотт
35
Наджент
26
Флетчер
4-4-2
13
Олнвик
4
Кабуль
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
12
Леннон
23
Хаддлстоун
18
Бэйл
10
Модрич
9
Дефо
15
Крауч
26
Флетчер
30
Томпсон
30
Томпсон
26
Флетчер
35
Наджент
17
Блэйк
17
Блэйк
35
Наджент
10
Патерсон
33
Иглс
33
Иглс
10
Патерсон
15
Крауч
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
15
Крауч
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
9
Дефо
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
0
Джимми Уокер
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
0
Джимми Уокер
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:55 (прямая)
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