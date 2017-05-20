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Карлос Кармона
Статистика
Карлос Кармона - статистика
Завершил карьеру
21 февраля 1987 (39), Кокимбо
#14 | Полузащитник
178 см | 6 кг
Чили | Испания
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США. МЛС 2017
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
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Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Чемпионат мира 2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
23
6
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2 : 2
20.05.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
0 : 1
14.05.2017
Спортинг
1' - 88'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
1 : 0
06.05.2017
Лас-Пальмас
45' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
3 : 1
28.04.2017
Спортинг
1' - 67'
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
1 : 1
25.04.2017
Эспаньол
72' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 2
22.04.2017
Спортинг
1' - 63'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
10.04.2017
Спортинг
63' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0 : 1
05.04.2017
Малага
1' - 73'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0 : 0
02.04.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
3 : 1
19.03.2017
Гранада
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0 : 1
05.03.2017
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
1 : 1
26.02.2017
Сельта
1' - 79'
Испания. Примера, 22 тур
Леганес
0 : 2
12.02.2017
Спортинг
1' - 90'
54'
Испания. Примера, 21 тур
Спортинг
2 : 4
05.02.2017
Алавес
1' - 90'
90'
71'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
29.01.2017
Спортинг
1' - 90'
68'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 0
22.01.2017
Спортинг
1' - 86'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2 : 3
15.01.2017
Эйбар
1' - 90'
9'
45'
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
07.01.2017
Спортинг
1' - 75'
Испания. Примера, 16 тур
Спортинг
1 : 3
17.12.2016
Вильярреал
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 1
11.12.2016
Спортинг
1' - 77'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2016
Осасуна
1' - 90'
43, 78'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
26.11.2016
Спортинг
1' - 76'
35'
66'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1 : 3
20.11.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
3 : 2
04.11.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
0 : 0
22.10.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2 : 1
01.10.2016
Спортинг
78' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
21.09.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
28.08.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Спортинг
2 : 1
21.08.2016
Атлетик
Был в запасе
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