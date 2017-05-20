Статистика по турнирам

США. МЛС 2017 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2008/2009