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Симоне Тирибокки
Статистика
Симоне Тирибокки - статистика
Завершил карьеру
31 января 1978 (48)
#90 | Нападающий
180 см | 79 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
13
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
3 : 1
13.05.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2 : 0
02.05.2012
Аталанта
1' - 77'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
2 : 0
29.04.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
1 : 0
24.04.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 0
21.04.2012
Аталанта
59' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
1 : 3
11.04.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1 : 2
07.04.2012
Сиена
1' - 63'
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
2 : 0
01.04.2012
Аталанта
1' - 76'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
2 : 0
25.03.2012
Болонья
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 0
18.03.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
04.03.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
4 : 1
26.02.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0 : 0
19.02.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Палермо
2 : 1
05.02.2012
Аталанта
1' - 28'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0 : 1
29.01.2012
Аталанта
83' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
0 : 2
21.01.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
2 : 0
15.01.2012
Аталанта
77' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
0 : 2
08.01.2012
Милан
58' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
1 : 1
11.12.2011
Катания
50' - 90'
71'
58'
Италия. Серия А, 12 тур
Сиена
2 : 2
20.11.2011
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
3 : 1
30.10.2011
Аталанта
64' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
1 : 1
26.10.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 2
23.10.2011
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
0 : 0
16.10.2011
Удинезе
68' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
01.10.2011
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
2 : 1
25.09.2011
Новара
80' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
21.09.2011
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
1 : 0
18.09.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 2
11.09.2011
Аталанта
Был в запасе
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