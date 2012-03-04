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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 04 марта 2012
Удинезе
04.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
+2
Желтая карточка
Р. Каццола
Замена
Д. Ферронетти
️️️️
Д. Баста
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Замена
А. Карроцца
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
П. Армеро
️️️️
Д. Паскуале
Желтая карточка
Г. Марилунго
Желтая карточка
Э. Скелотто
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Фаббрини
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Замена
Р. Каццола
️️️️
К. Кармона
Замена
М. Ферри
️️️️
Г. Стендардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
8
Баста
5
Данило
6
Домицци
26
Паскуале
4
Бенатиа
27
Асамоа
24
Пациенца
6
Фернандес
31
Фаббрини
10
Ди Натале
4-4-2
47
Консильи
77
Раймонди
2
Стендардо
17
Манфредини
6
Беллини
7
Бонавентура
14
Кармона
4
Бриги
18
Скелотто
19
Денис
19
Марилунго
8
Баста
46
Ферронетти
46
Ферронетти
8
Баста
26
Паскуале
7
Армеро
7
Армеро
26
Паскуале
31
Фаббрини
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
31
Фаббрини
2
Стендардо
29
Ферри
29
Ферри
2
Стендардо
14
Кармона
44
Каццола
44
Каццола
14
Кармона
7
Бонавентура
19
Карроцца
19
Карроцца
7
Бонавентура
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Удинезе - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
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