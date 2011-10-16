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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 16 октября 2011
Аталанта
16.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
Желтая карточка
Г. Марилунго
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Э. Скелотто
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
С. Тирибокки
️️️️
М. Моралес
Замена
А. Абди
️️️️
Г. Торже
Вторая желтая
Д. Пинци
Желтая карточка
Э. Скелотто
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
С. Ханданович
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
Д. Капелли
️️️️
Т. Манфредини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
88
Надир Минотти
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
5
Масиелло
17
Манфредини
13
Пелузо
17
Луккини
7
Бонавентура
8
Чигарини
19
Падоин
18
Скелотто
10
Моралес
19
Денис
3-2-3-1
1
Ханданович
8
Баста
6
Домицци
5
Данило
22
Исла
19
Нейтон
3
Пинци
8
Торже
27
Асамоа
10
Ди Натале
17
Манфредини
25
Капелли
25
Капелли
17
Манфредини
18
Скелотто
19
Марилунго
19
Марилунго
18
Скелотто
10
Моралес
90
Тирибокки
90
Тирибокки
10
Моралес
8
Торже
22
Абди
22
Абди
8
Торже
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Аталанта - Удинезе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
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