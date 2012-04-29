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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 29 апреля 2012
Аталанта
29.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
11'
Х. Денис
51'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фиорентина
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Моралес
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
Т. Манфредини
Замена
А. Феррейра-Пинто
️️️️
Д. Бонавентура
Пенальти не реализован!
С. Йоветич
Желтая карточка
К. Раймонди
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
М. Кассани
Желтая карточка
Р. Каццола
Замена
К. Раймонди
️️️️
Э. Скелотто
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
А. Льяич
ГОЛ! 2:0!
Д. Бонавентура
Замена
А. Салифу
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
М. Кампорезе
Желтая карточка
М. Кассани
ГОЛ! 1:0!
Х. Денис
Пас отдал
Д. Беллини
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Стефано Луккини
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
6
Джанпаоло Беллини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
АП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
44
Риккардо Каццола
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фиорентина
33
Нето
ВР
10
Андреа Лаццари
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ЛП
21
Мануэль Паскуаль
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
85
Валон Бехрами
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
88
Надир Минотти
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Фиорентина
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
2-5-1-2
47
Консильи
17
Луккини
13
Пелузо
17
Манфредини
10
Моралес
6
Беллини
14
Кармона
18
Скелотто
7
Бонавентура
44
Каццола
19
Денис
4-4-1-1
33
Нето
31
Кампорезе
14
Натали
22
Настасич
10
Лаццари
85
Бехрами
21
Паскуаль
13
Харджа
6
Кассани
22
Льяич
9
Йоветич
18
Скелотто
77
Раймонди
77
Раймонди
18
Скелотто
7
Бонавентура
33
Феррейра-Пинто
33
Феррейра-Пинто
7
Бонавентура
10
Моралес
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Моралес
6
Кассани
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
6
Кассани
85
Бехрами
20
Салифу
20
Салифу
85
Бехрами
22
Льяич
7
Акости
7
Акости
22
Льяич
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
27
Фелипе
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Остались в запасе
27
Фелипе
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
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