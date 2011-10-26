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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 26 октября 2011
Аталанта
26.10.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Интер
44'
Х. Денис
32'
У. Снейдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Х. Денис
+2
Пенальти не реализован!
Х. Денис
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Моралес
Травма
Д. Милито
Замена
К. Кармона
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Сарате
Замена
Д. Паццини
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
Э. Скелотто
Замена
Л. Кастеллацци
️️️️
Ж. Сезар
ГОЛ! 1:1!
Х. Денис
Пас отдал
Д. Бонавентура
Желтая карточка
М. Моралес
Желтая карточка
К. Киву
ГОЛ! 0:1!
У. Снейдер
Пас отдал
М. Сарате
17'
Желтая карточка
Д. Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
АП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
88
Надир Минотти
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
2
Жонатан
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-4-1-1
47
Консильи
25
Капелли
17
Луккини
13
Пелузо
5
Масиелло
7
Бонавентура
19
Падоин
8
Чигарини
18
Скелотто
10
Моралес
19
Денис
4-3-1-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
26
Киву
5
Нагатомо
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Станкович
10
Снейдер
22
Милито
9
Сарате
8
Чигарини
14
Кармона
14
Кармона
8
Чигарини
10
Моралес
19
Марилунго
19
Марилунго
10
Моралес
19
Денис
11
Габбиадини
11
Габбиадини
19
Денис
20
Сезар
12
Кастеллацци
12
Кастеллацци
20
Сезар
9
Сарате
10
Оби
10
Оби
9
Сарате
10
Снейдер
11
Паццини
11
Паццини
10
Снейдер
Остались в запасе
Аталанта
Интер
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Остались в запасе
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Аталанта - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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