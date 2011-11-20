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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Аталанта
Сиена - Аталанта: обзор матча 20 ноября 2011
Сиена
20.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
44'
Г. Д'Агостино (П)
87'
А. Гацци
15'
Х. Денис (П)
53'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Аталанта
Желтая карточка
Л. Россеттини
ГОЛ! 2:2!
А. Гацци
Замена
М. Ферри
️️️️
К. Раймонди
Замена
Анжело
️️️️
К. Дель Гроссо
Замена
П. Гонсалес
️️️️
Д. Маннини
Замена
Н. Минотти
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Режиналдо
️️️️
М. Ларрондо
Желтая карточка
Ф. Пелузо
ГОЛ! 1:2!
Х. Денис
Пас отдал
К. Раймонди
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
М. Дестро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Д'Агостино
Замена
Т. Манфредини
️️️️
Д. Капелли
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Денис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
6
Анжело
ПП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
88
Надир Минотти
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-1-2
23
Бркич
36
Дель Гроссо
19
Терци
13
Россеттини
2
Витьелло
70
Маннини
10
Д'Агостино
14
Гацци
9
Ларрондо
20
Бриенца
21
Дестро
4-5-1
47
Консильи
77
Раймонди
17
Луккини
25
Капелли
13
Пелузо
19
Падоин
7
Бонавентура
10
Моралес
18
Скелотто
14
Кармона
19
Денис
36
Дель Гроссо
6
Анжело
6
Анжело
36
Дель Гроссо
70
Маннини
18
Гонсалес
18
Гонсалес
70
Маннини
9
Ларрондо
91
Режиналдо
91
Режиналдо
9
Ларрондо
7
Бонавентура
88
Минотти
88
Минотти
7
Бонавентура
77
Раймонди
29
Ферри
29
Ферри
77
Раймонди
25
Капелли
17
Манфредини
17
Манфредини
25
Капелли
Остались в запасе
Сиена
Аталанта
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Сиена - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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