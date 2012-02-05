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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Аталанта
Палермо - Аталанта: обзор матча 05 февраля 2012
Палермо
05.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
29'
Ф. Микколи (П)
49'
И. Будан
56'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Аталанта
Желтая карточка
А. Мантовани
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Габбиадини
Замена
Ф. Васкес
️️️️
И. Будан
Замена
А. Аква
️️️️
Н. Бертоло
Замена
Й. Иличич
️️️️
Э. Захави
Желтая карточка
Э. Захави
Желтая карточка
М. Моралес
ГОЛ! 2:1!
М. Моралес
Пас отдал
М. Габбиадини
ГОЛ! 2:0!
И. Будан
Желтая карточка
К. Раймонди
Замена
М. Бриги
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Микколи
Замена
Г. Фреццолини
️️️️
С. Тирибокки
Красная карточка
А. Консильи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
17
Мантовани
5
Пизано
26
Сильвестре
42
Бальдзаретти
5
Донати
8
Баррето
16
Бертоло
7
Захави
19
Будан
10
Микколи
4-4-2
47
Консильи
77
Раймонди
2
Стендардо
13
Пелузо
17
Луккини
10
Моралес
8
Чигарини
14
Кармона
18
Скелотто
90
Тирибокки
11
Габбиадини
16
Бертоло
18
Аква
18
Аква
16
Бертоло
19
Будан
20
Васкес
20
Васкес
19
Будан
7
Захави
72
Иличич
72
Иличич
7
Захави
90
Тирибокки
78
Фреццолини
78
Фреццолини
90
Тирибокки
18
Скелотто
4
Бриги
4
Бриги
18
Скелотто
11
Габбиадини
19
Марилунго
19
Марилунго
11
Габбиадини
Остались в запасе
Палермо
Аталанта
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Остались в запасе
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Палермо - Аталанта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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