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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 21 января 2012
Аталанта
21.01.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
54'
Ш. Лихтштайнер
82'
Э. Джаккерини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
М. Вучинич
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Моралес
ГОЛ! 0:2!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Л. Марроне
Замена
А. Феррейра-Пинто
️️️️
Э. Скелотто
Замена
Л. Марроне
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Г. Марилунго
Травма
С. Пепе
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Д. Бонавентура
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
А. Пирло
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
К. Раймонди
Травма
М. Ферри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Томас Манфредини
(К)
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Максимильяно Моралес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
3
Симоне Пепе
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
88
Надир Минотти
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-4-2
47
Консильи
29
Ферри
17
Манфредини
13
Пелузо
77
Раймонди
7
Бонавентура
8
Чигарини
19
Падоин
18
Скелотто
10
Моралес
19
Денис
4-3-2-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
15
Барцальи
29
Де Челье
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
3
Пепе
9
Вучинич
21
Матри
18
Скелотто
33
Феррейра-Пинто
33
Феррейра-Пинто
18
Скелотто
7
Бонавентура
19
Марилунго
19
Марилунго
7
Бонавентура
10
Моралес
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Моралес
9
Вучинич
19
Бонуччи
19
Бонуччи
9
Вучинич
3
Пепе
4
Марроне
4
Марроне
3
Пепе
10
Маркизио
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Маркизио
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
30
Марко Сторари
ВР
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Аталанта - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:40 (прямая)
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