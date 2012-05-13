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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 13 мая 2012
Ювентус
13.05.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
10'
Л. Марроне
28'
А. Дель Пьеро
90+1'
А. Барцальи (П)
83'
Ш. Лихтштайнер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Барцальи
+1
Замена
А. Барцальи
️️️️
Д. Кьеллини
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ш. Лихтштайнер
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Р. Каццола
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Эстигаррибия
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
Н. Минотти
️️️️
Э. Скелотто
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Моралес
ГОЛ! 2:0!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
Э. Джаккерини
ГОЛ! 1:0!
Л. Марроне
Пас отдал
М. Боррьелло
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ПП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
88
Надир Минотти
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
4
Марроне
19
Бонуччи
14
Кьеллини
18
Эстигаррибия
2
Лихтштайнер
21
Пирло
19
Падоин
10
Дель Пьеро
22
Боррьелло
15
Джаккерини
4-5-1
78
Фреццолини
17
Манфредини
17
Луккини
13
Пелузо
6
Беллини
10
Моралес
7
Бонавентура
44
Каццола
14
Кармона
18
Скелотто
19
Денис
14
Кьеллини
15
Барцальи
15
Барцальи
14
Кьеллини
10
Дель Пьеро
3
Пепе
3
Пепе
10
Дель Пьеро
18
Эстигаррибия
27
Квальярелла
27
Квальярелла
18
Эстигаррибия
18
Скелотто
88
Минотти
88
Минотти
18
Скелотто
44
Каццола
8
Чигарини
8
Чигарини
44
Каццола
10
Моралес
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Моралес
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
13
Александр Маннингер
ВР
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
16
Чиро Полито
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиро Полито
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Ювентус - Аталанта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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