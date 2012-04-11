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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 11 апреля 2012
Наполи
11.04.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
13'
Э. Лавесси
10'
Д. Бонавентура
58'
Д. Беллини
68'
К. Кармона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
Замена
К. Раймонди
️️️️
Д. Бонавентура
Желтая карточка
М. Мутарелли
Замена
М. Мутарелли
️️️️
Р. Каццола
Замена
С. Ароника
️️️️
Д. Грава
Желтая карточка
Г. Стендардо
Желтая карточка
С. Луккини
Красная карточка
Г. Пандев
Замена
Э. Варгас
️️️️
В. Гаргано
ГОЛ! 1:3!
К. Кармона
Замена
А. Феррейра-Пинто
️️️️
Э. Скелотто
Замена
Г. Инлер
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 1:2!
Д. Беллини
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
Д. Грава
17'
Желтая карточка
Х. Денис
ГОЛ! 1:1!
Э. Лавесси
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
М. Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
2
Джанлука Грава
ЛАЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ПАЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
21
Горан Пандев
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
АП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
2-2-3-2-1
16
Де Санктис
6
Фернандес
14
Кампаньяро
2
Грава
3
Доссена
17
Гамшик
5
Гаргано
21
Джемаили
21
Пандев
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-1-1
47
Консильи
6
Беллини
17
Луккини
13
Пелузо
2
Стендардо
18
Скелотто
44
Каццола
14
Кармона
10
Моралес
7
Бонавентура
19
Денис
2
Грава
6
Ароника
6
Ароника
2
Грава
17
Гамшик
88
Инлер
88
Инлер
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Варгас
11
Варгас
5
Гаргано
7
Бонавентура
77
Раймонди
77
Раймонди
7
Бонавентура
44
Каццола
20
Мутарелли
20
Мутарелли
44
Каццола
18
Скелотто
33
Феррейра-Пинто
33
Феррейра-Пинто
18
Скелотто
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Наполи - Аталанта
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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