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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 18 марта 2012
Интер
18.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
Желтая карточка
К. Кармона
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Д. Беллини
Желтая карточка
В. Самуэль
Замена
А. Феррейра-Пинто
️️️️
А. Карроцца
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
М. Моралес
Замена
Д. Фараони
️️️️
Ж. Оби
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
Лусио
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Марилунго
Травма
Г. Марилунго
Желтая карточка
Л. Чигарини
Пенальти не реализован!
Д. Милито
Желтая карточка
Д. Беллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
4-4-2
20
Сезар
5
Нагатомо
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
15
Поли
10
Оби
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
22
Милито
11
Паццини
4-4-1-1
47
Консильи
77
Раймонди
17
Манфредини
29
Ферри
6
Беллини
18
Скелотто
8
Чигарини
14
Кармона
10
Моралес
19
Карроцца
19
Марилунго
10
Оби
19
Фараони
19
Фараони
10
Оби
22
Милито
9
Сарате
9
Сарате
22
Милито
15
Поли
9
Кастаньос
9
Кастаньос
15
Поли
6
Беллини
2
Стендардо
2
Стендардо
6
Беллини
19
Карроцца
33
Феррейра-Пинто
33
Феррейра-Пинто
19
Карроцца
19
Марилунго
11
Габбиадини
11
Габбиадини
19
Марилунго
Остались в запасе
Интер
Аталанта
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Интер - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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