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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 01 апреля 2012
Кальяри
01.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
11'
Д. Конти
55'
М. Пинилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
Замена
Х. Ларривей
️️️️
М. Пинилья
Замена
А. Карроцца
️️️️
С. Тирибокки
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Замена
Р. Каццола
️️️️
Л. Чигарини
Замена
С. Луккини
️️️️
К. Раймонди
Желтая карточка
К. Раймонди
ГОЛ! 2:0!
М. Пинилья
Пас отдал
А. Экдаль
Замена
В. Аврамов
️️️️
М. Агацци
Желтая карточка
Т. Манфредини
ГОЛ! 1:0!
Д. Конти
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
90
Симоне Тирибокки
АП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
15
Николас Бови
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
4-4-2
22
Агацци
33
Агостини
2
Канини
15
Ариаудо
24
Писано
8
Экдаль
7
Коссу
5
Конти
44
Наингголан
19
Рибейро
51
Пинилья
4-4-1-1
47
Консильи
77
Раймонди
17
Манфредини
13
Пелузо
2
Стендардо
18
Скелотто
8
Чигарини
14
Кармона
10
Моралес
90
Тирибокки
11
Габбиадини
22
Агацци
1
Аврамов
1
Аврамов
22
Агацци
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
51
Пинилья
11
Ларривей
11
Ларривей
51
Пинилья
77
Раймонди
17
Луккини
17
Луккини
77
Раймонди
8
Чигарини
44
Каццола
44
Каццола
8
Чигарини
90
Тирибокки
19
Карроцца
19
Карроцца
90
Тирибокки
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Николас Бови
ЦП
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Николас Бови
ЦП
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Кальяри - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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